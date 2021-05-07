Стаховський гратиме у фіналі парних змагань ATP Challenger Tour у Празі
Укрінформ
Український тенісист Сергій Стаховський здобув право зіграти у титульному матчі парної сітки турніру ATP Challenger Tour в столиці Чехії із призовим фондом 44 тис 820 євро.
У півфіналі Сергій разом з Марком Полмансом з Австралії обіграв американський дует Деніис Кудла/Макс Джейкоб Шнур - 6:1, 6:2, передає Укрінформ.
Тенісисти провели на корті 55 хвилин.
У фіналі українсько-австралійська пара зустрінеться з братами-близнюками з Хорватії Іваном та Матеєм Сабановими, які посіяні під третім номером.
На фото: Стаховський та Полманс/Ostragroup Open 2021 by Moneta.