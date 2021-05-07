Стаховський гратиме у фіналі парних змагань ATP Challenger Tour у Празі

Український тенісист Сергій Стаховський здобув право зіграти у титульному матчі парної сітки турніру ATP Challenger Tour в столиці Чехії із призовим фондом 44 тис 820 євро.

У півфіналі Сергій разом з Марком Полмансом з Австралії обіграв американський дует Деніис Кудла/Макс Джейкоб Шнур - 6:1, 6:2, передає Укрінформ.

Тенісисти провели на корті 55 хвилин.

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У фіналі українсько-австралійська пара зустрінеться з братами-близнюками з Хорватії Іваном та Матеєм Сабановими, які посіяні під третім номером.

На фото: Стаховський та Полманс/Ostragroup Open 2021 by Moneta.