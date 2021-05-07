Українські арбітри розсудять топ-матч футбольного чемпіонату Греції

Українські арбітри розсудять топ-матч футбольного чемпіонату Греції

Укрінформ
Українська бригада футбольних арбітрів на чолі з Євгеном Арановським розсудить матч 34-го туру грецької Суперліги між "Панатінаїкосом" та АЕКом.

Арановському допомогатимуть лайнсмени Олександр Жуков та Валентин Куцев, повідомляє у Facebook президент УАФ Андрій Павелко. 

"Українським арбітрам довіряють працювати на вирішальних матчах у чемпіонатах інших країн. Так, до комітету арбітрів Української асоціації футболу звернулися колеги з Грецької федерації футболу із проханням делегувати команду рефері для роботи на поєдинку Суперліги Греці "Панатінаїкос" - АЕК, в якому вирішиться доля путівки в зону єврокубків. Матч відбудеться 9 травня в Афінах на стадіоні "Апостолос Ніколаїдіс", - зазначається у повідомленні.

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АЕК посідає у чемпіонаті четверте місце, "Панатінаїкос" йде п'ятим, відстаючи на три очки.

На фото: Євген Арановський/Getty Images.

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