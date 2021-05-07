Скрипник - найкращий тренер 25-го туру футбольної Прем'єр-ліги України

Всеукраїнське об'єднання тренерів з футболу проаналізувало підсумки 25-го туру чемпіонату країни серед клубів Прем'єр-ліги.

Найкращим наставником став головний тренер луганської «Зорі» Віктор Скрипник, повдіомляє пресслужба об'єднання.

«Підопічні Віктора Скрипника завдали поразки «Дніпру-1» (1:0) у виїзному матчі, знявши всі питання щодо бронзових медалей. Це друга поспіль перемога луганської команди після поразки з різницею в один м’яч від «Олімпіка». Загалом у 2021 році «Зоря» набрала 27 очок - це другий показник чемпіонату за відрізок березень-травень (менше за «Динамо», більше за «Шахтар»)", - зазначається у повідомленні.

Фото: uafc.org.ua.