Форвард «Руха» Борячук став найкращим футболістом 25 туру УПЛ

Форвард «Руха» Борячук став найкращим футболістом 25 туру УПЛ

Укрінформ
Українська футбольна Прем’єр-ліга визначила найяскравішого гравця з усіх, які взяли участь у матчах 25-го туру чемпіонату країни.

У голосуванні переміг нападник львовського «Руха» Андрій Борячук, передає Укрінформ. 

Форвард випередив півзахисників Тараса Степаненко («Шахтар») та Павла Оріховського («Колос»), а також захисника Андрія Гітченка («Десна»).

Читайте також: Комітет УАФ виступив із заявою щодо затримки матчу «Минай» - «Шахтар»

До складу експертної ради УПЛ увійшли Олег Венглинський, Сергій Нагорняк, Геннадій Орбу, Степан Юрчишин, Анатолій Чанцев, Ігор Яворський та інші футбольні фахівці.

Фото: upl.ua.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-