Форвард «Руха» Борячук став найкращим футболістом 25 туру УПЛ
Укрінформ
Українська футбольна Прем’єр-ліга визначила найяскравішого гравця з усіх, які взяли участь у матчах 25-го туру чемпіонату країни.
У голосуванні переміг нападник львовського «Руха» Андрій Борячук, передає Укрінформ.
Форвард випередив півзахисників Тараса Степаненко («Шахтар») та Павла Оріховського («Колос»), а також захисника Андрія Гітченка («Десна»).
До складу експертної ради УПЛ увійшли Олег Венглинський, Сергій Нагорняк, Геннадій Орбу, Степан Юрчишин, Анатолій Чанцев, Ігор Яворський та інші футбольні фахівці.
Фото: upl.ua.