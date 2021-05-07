Ганна Різатдінова: «Після закінчення спортивної кар'єри «виживає» той, хто щось у собі несе»

Призерка Ріо-2016 зрозуміла, що після Олімпіади життя тільки починається.

Українська гімнастка, призерка Олімпійських ігор у Ріо-де-Жанейро Ганна Різатдінова розповіла про життя після Олімпійських ігор та пошук нових сенсів.

«Після Олімпіади я вдихнула й зрозуміла, що не маю мотивації далі продовжувати свою кар’єру. Це складний період у житті кожного спортсмена. З часом, більшість чемпіонів просто зникають з інформаційного простору. Бути спортсменом — це одна місія. Тобі потрібно вийти на килим і підняти прапор своєї країни. Після закінчення ж спортивної кар’єри «виживає» той, хто щось у собі несе.

Довгий час я не могла зрозуміти, куди рухатися далі. Спочатку думала: «Олімпійську медаль отримала, тепер можна відпочивати». Згодом, коли зіткнулася з реальним життям, зрозуміла, що після Олімпійських ігор все тільки починається.

Сьогодні я виховую трирічного сина. Народження дитини мене дуже змінило. Я повністю переглянула своє життя. Зараз, озираючись назад, я розумію, що син — найбільша цінність у моєму житті. Зовсім не олімпійська медаль, як здавалося у 20-ть. Не потрібно було доводити себе до стану: все або нічого. Я довго жила в суцільних рамках. І з народженням малюка зрозуміла, що життя продовжується».

«Помилитися аби виграти» — новий спецпроєкт головного меценату українського спорту Parimatch та видання Nachasi. У межах проєкту представники українського спорту, розповідають про те, з чим свого часу не впоралися, та які життєві уроки засвоїли зі своїх невдач.

Фото: Parimatch