Надаль і Осака визнані спортсменами року за версією Laureus

Представники тенісу іспанець Рафаель Надаль та японка Наомі Осака стали переможцями в номінаціях спортсмен і спортсменка року за версією академії Laureus World Sports Awards.

Про це повідомляється на сторінці академії у Twitter, передає Укрінформ.

2020-го Рафаель утринадцяте виграв Відкритий чемпіонат Франції і за рахунок цього наздогнав за кількістю виграних титулів на турнірах Grand Slam швейцарського тенісиста Роджера Федерера - у обох їх по 20.

Осака минулого року здобула перемогу на US Open.

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Надаль 2011 року вже ставав спортсменом року за версією Laureus World Sports Awards, Осака ж уперше в кар'єрі забрала нагороду від спортивної академії.

Фото: twitter.com/LaureusSport.