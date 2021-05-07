«Минай» може припинити своє існування після вильоту з УПЛ – ЗМІ

Власники клубу розпустять першу команду і зосередяться на дитячому футболі.

Футбольний клуб «Минай» може припинити існування після вильоту з УПЛ. За інформацією Meta-ratings.com.ua, засновники закарпатського клубу зацікавлені у виступах лише в елітному дивізіоні, тому участь «Миная» в наступному сезоні Першої ліги - під питанням.

Про те, що в клубі не все гаразд свідчив і той факт, що команді не допомагали в останніх турах провідні гравці – Мілевський, Шиндер, Нурієв, Кожанов.

Не виключено, що в найближчій перспективі «Минай» зосередиться лише на розвитку дитячо-юнацького футболу.

Як повідомляв Укрінформ, «Минай» вилетів з УПЛ після вчорашньої поразки від «Шахтаря» (0:4). Матч почався із запізненням, оскільки гравці закарпатської команди відмовлялися виходити на поле через підозрілі зростання букмекерських коефіцієнтів на результат гри.

Фото: сайт ФК "Шахтар"