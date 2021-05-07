НБА: 10 очок Леня допомогли «Вашингтону» обіграти «Торонто»

Команда українця веде боротьбу за вихід у плей-офф.

Триває регулярний чемпіонат Національної баскетбольної асоціації. Український центровий «Вашингтон Візардс» Олексій Лень набрав 10 очки в переможному матчі проти «Торонто Репторс» 131:129 (овертайм), передає Укрінформ.

Українець вийшов на майданчик у стартовому складі і відіграв 14 хвилин. В активі Леня 10 набраних очок і 4 підбирання.

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У 51 матчі за «Вашингтон» Лень в середньому набирає 7.4 очка. Олексій починав сезон у «Торонто», однак його відрахували на старті чемпіонату.

«Вашингтон» посідає десяте місце в Східній конференції НБА і претендує на вихід у плей-офф.

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