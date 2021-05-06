Стаховський вийшов до парного півфіналу турніру ATP в Чехії
Укрінформ
Український тенісист Сергій Стаховський здобув право зіграти в 1/2 фіналу парної сітки турніру ATP Challenger Tour в столиці Чехії із призовим фондом 44 тис 820 євро.
Разом з Марком Полмансом з Австралії киянин обіграв дует Денис Молчанов (Україна)/Олександр Недовєсов (Казахстан) - 3:6, 6:1, 10:7, передає Укрінформ.
Тенісисти провели на корті 1 годину 5 хвилин.
У півфіналі українсько-австралійська пара зустрінеться з американським тандемом Деніис Кудла/Макс Джейкоб Шнур.
На фото: Стаховський та Полманс/Ostragroup Open 2021 by Moneta.