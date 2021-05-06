Матч «Минай» - «Шахтар» почався із запізненням в більш ніж півгодини

Гра почалася пізніше через відмову виходити на поле ужгородської команди.

Матч 25-го туру чемпіонату України «Минай» - «Шахтар» почався із затримкою більш, ніж в 30 хвилин, повідомляє Укрінформ. Спочатку матч повинен був початися о 19:00.

Затримка початку матчу пов'язана з тим, що футболісти ужгородської команди закрилися в роздягальні і відмовлялися виходити на поле.

Мотиви такої поведінки футболістів невідомі, але раніше повідомлялося, що причина демаршу - аномально підскочили котирування ставок на матч у букмекерів.

«Минай» знаходиться на останньому місці в чемпіонаті України. Закарпатська команда відстає від рятівного місця на три очки. У разі поразки «Минай» покине УПЛ.

Нагадаємо, «Шахтар» посідає друге місце в чемпіонаті з 49 очками. «Гірники» раніше втратили шанси на «золото», але забезпечили собі друге місце.

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