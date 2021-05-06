ФК «Барселона» провів переговори з агентами Серхіо Агуеро

Іспанський футбольний гранд «Барселона» провів попередні переговори і представниками нападника англійського клубу «Манчестер Сіті» Серхіо Агуеро.

Про це повідомляє Sky Sports, передає Укрінформ.

Контракт 32-річного аргентинця з «Барселоною» закінчується влітку, футболіст стане вільним агентом. Серед інших варіантів продовження кар'єри для гравця називалися «Ювентус», «Челсі», «Тоттенгем», «Лідс», «Інтер» та «Арсенал».

Агуеро перейшов до «Манчестер Сіті» з мадридського «Атлетико» влітку 2011 року за 40 млн євро. У 387-ми матчах за «городян» аргентинець забив 258 м'ячів. У складі «Ман Сіті» Агуеро виграв чотири чемпіонати Англії, Кубок країни, три Суперкубки Англії, а також шість Кубків футбольної ліги. Він є найкращим бомбардиром в історії клубу.

Фото: skysports.com.