Стаховський програв індійцю на турнірі ATP у Празі

Український тенісист Сергій Стаховський не зумів у четверг вийти до чвертьфіналу одиночної сітки турніру ATP Challenger Tour в столиці Чехії із призовим фондом 44 тис 820 євро.

Киянин (№213 АТР) програв Суміту Нагалу з Індії (140) - 6:4, 1:6, 4:6, передає Укрінформ. Тенісисти провели на корті 1 годину 57 хвилин. Читайте також: У відборі «Ролан Гаррос» зіграють восьмеро представників України Раніше Стаховський здобув у Празі прово виступити в 1/4 фіналу парних змагань. Дует Сергій Стаховський (Україна)/Марк Полманс (Австралія) сьогодні має зустрітися з тандемом Денис Молчанов (Україна)/Олександр Недовєсов (Казахстан). Фото: Getty Images.