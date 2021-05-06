«Сокіл» підписав воротаря збірної України

Дмитро Кубрицький відкинув усі пропозиції і продовжив контракт з київським клубом.

Першим гравцем, з яким «Сокіл» заключив контракт в міжсезоння, став воротар збірної України Дмитро Кубрицький. Як інформує прес-служба «Сокола», з 18-річним Кубрицьким клуб підписав 3-річний контракт, передає Укрінформ.

Дмитро Кубрицький минулий сезон провів у складі «Сокола», а до цього грав у Словаччині та Угорщині.

«Дмитро мав декілька пропозицій від команд УХЛ, але вирішив залишитися в «Соколі». Він допоміг команді в першості УХЛ, тож розраховуємо на нього і в наступному, дуже відповідальному для «Сокола» сезоні. А поки бажаємо Дмитру успіхів у складі збірної України в словенської Любляні, де з 15 до 21 травня наша національна дружина зіграє на міжнародному турнірі Beat Covid-19 Ice Hockey Tournament», - розповів віце-президент клубу В’ячеслав Лецкан.

Нагадаємо, до збірної України запросили шістьох гравців, які минулого сезону захищали кольори «Соколу». Окрім Кубрицького це захисники Іван Сисак і Артур Чолач, а також нападники Андрій Міхнов, Дмитро Німенко та Богдан Ступак.