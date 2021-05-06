Від коментування босоніж до костюмів і мільйонів доларів

Проект «Twelve» – це 12 історій про 12 значних людей в українському кіберспорті.

Про тих, хто створив фундамент української індустрії й представили її на світовій арені. Ми розповімо, як виглядає кіберспорт зсередини, скільки часу займають тренування і з якими складнощами стикаються навіть справжні чемпіони. Сьомим матеріалом циклу стала історія про Віталія Волочая. Проект був ініційований компанією Parimatch, яка регулярно проводить безліч яскравих активацій і турнірів й по праву вважається провідним букмекером в кіберспорті.

У його розкладі футбольні та баскетбольні матчі чергуються зі студією аналітики на турнірах з CS:GO. В інтерв'ю він спочатку розповідає, як створити найбільшу кіберспортивну студію Maincast та отримати права на висвітлення головних кіберспортивних чемпіонатів, а потім – як розвивати спортивний подкаст SportHub. Сьогодні він викладає відео про кращих керрі у Dota 2, а завтра ділиться тим, що його ролик з коментуванням чемпіонату Європи з легкої атлетики набрав вже більше двох мільйонів переглядів.

Половину дня він – Віталій Волочай, а другу половину – просто V1lat. Один з найвпливовіших людей у світовому кіберспорті, який втілює в життя свою дитячу мрію стати спортивним коментатором.

«Туди приходили якісь люди, випивали, Під час одного з матчів я вже настільки був заряджений, що коментував босоніж і стоячи. Грали наші Na'Vi, я стрибав і кричав. А поруч зі мною сидів якийсь мужик зі стаканчиком вина, попивав і знімав мене на мобільний телефон. Потім я зрозумів, що стрибаю як скажений, і йому, напевно, це смішно. Друзям потім розповість. Я ще думав йому фак тикнути. А наступного дня цей мужик вручав Na'Vi чек з мільйоном доларів», – ділиться спогадами Віталій.

Велике інтерв’ю з Віталієм та історію його становлення в кіберспорті читайте на сайті «Фокуса».