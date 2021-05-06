Захисник Жуніньйо гратиме в "Зорі" до 2024 року

Футбольний клуб Прем'єр-ліги "Зоря" (Луганськ) подовжив контракт із бразильським захисником Жуніньйо.

Гравець виступатиме в українській команді до 2024 року, повідомляє пресслужба "Зорі". http://zarya-lugansk.com/news_show.php?news_id=11552

Колишня угода футболіста була розрахована до літа 2021 року.

Нинішнього сезону Жуніньйо провів за луганський клуб 13 поєдинків у всіх турнірах, в яких забив один м'яч і зробив одну результативну передачу.

Як повідомляв Укрінформ, у середу "Зоря" перемогла в гостях "Дніпро-1" (1:0) і гарантувала собі медалі УПЛ.

Фото: zarya-lugansk.com.