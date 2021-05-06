Захисник Жуніньйо гратиме в "Зорі" до 2024 року
Укрінформ
Футбольний клуб Прем'єр-ліги "Зоря" (Луганськ) подовжив контракт із бразильським захисником Жуніньйо.
Гравець виступатиме в українській команді до 2024 року, повідомляє пресслужба "Зорі". http://zarya-lugansk.com/news_show.php?news_id=11552
Колишня угода футболіста була розрахована до літа 2021 року.
Нинішнього сезону Жуніньйо провів за луганський клуб 13 поєдинків у всіх турнірах, в яких забив один м'яч і зробив одну результативну передачу.
Як повідомляв Укрінформ, у середу "Зоря" перемогла в гостях "Дніпро-1" (1:0) і гарантувала собі медалі УПЛ.
Фото: zarya-lugansk.com.