Данк українця Леня увійшов в кращі моменти ігрового дня НБА
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Укрінформ
Команда українця програла, а сам Лень набрав 2 очки.
Триває регулярний чемпіонат Національної баскетбольної асоціації. Український центровий «Вашингтон Візардс» Олексій Лень набрав 2 очки в програному матчі проти «Мілуокі Бакс» 134:135, передає Укрінформ.
Українець вийшов у стартовому складі і провів на майданчику 17 хвилин. В його активі 2 очки і 4 підбирання.
Також Лень увійшов в топ-10 моментів ігрового дня регулярного чемпіонату НБА. Експерти відзначили данк українця після передачі Бредлі Біла.
У 50 матчах за «Вашингтон» в нинішньому сезоні Лень в середньому набирає 7.5 очок і робить 4.2 підбирання.
«Вашингтон» зазнав другої поразки в п'яти останніх матчах. «Візардс» посідають десяте місце в Східній конференції НБА і продовжують боротьбу за вихід в плей-офф.