Данк українця Леня увійшов в кращі моменти ігрового дня НБА

Команда українця програла, а сам Лень набрав 2 очки.

Триває регулярний чемпіонат Національної баскетбольної асоціації. Український центровий «Вашингтон Візардс» Олексій Лень набрав 2 очки в програному матчі проти «Мілуокі Бакс» 134:135, передає Укрінформ.

Українець вийшов у стартовому складі і провів на майданчику 17 хвилин. В його активі 2 очки і 4 підбирання.

Також Лень увійшов в топ-10 моментів ігрового дня регулярного чемпіонату НБА. Експерти відзначили данк українця після передачі Бредлі Біла.

У 50 матчах за «Вашингтон» в нинішньому сезоні Лень в середньому набирає 7.5 очок і робить 4.2 підбирання.

«Вашингтон» зазнав другої поразки в п'яти останніх матчах. «Візардс» посідають десяте місце в Східній конференції НБА і продовжують боротьбу за вихід в плей-офф.