Малиновський визнаний кращим гравцем «Аталанти» в квітні

Минулого місяця він записав до себе в актив три голи і п'ять ассистов.

Український півзахисник «Аталанти» Руслан Малиновський визнаний кращим футболістом «бергамасків» в квітні, повідомляється в твіттері «Аталанти», передає Укрінформ. Раніше подібне звання він отримав і в березні.

У попередньому місяці українець провів п'ять матчів за команду Джан П'єро Гасперіні в Серії А. На рахунку Малиновського голи в іграх з «Ювентусом» (1:0), «Ромою» (1:1) і «Болоньєю» (5:0).

Також Руслан зробив відразу п'ять результативних передач в квітні: по дві в іграх з Удінезе (3:2) і Фіорентиною (3:2), а також один асист в поєдинку з «Болоньєю».

Всього в поточному сезоні на рахунку українця 38 матчів за «Аталанту» у всіх турнірах (сім голів і десять ассистов).

Нагадаємо, «Аталанта» займає друге місце турнірної таблиці Серии А. 9 травня «бергамаски» зустрінуться із Пармою.

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