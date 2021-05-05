Суперліга: «Хімік» і «Дніпро» здобули перемоги
Триває регулярний чемпіонат української баскетбольної Суперліги. У матчах четвертого кола «Хімік» (Южне) обіграв на чужому майданчику «Черкаських Мавп» 91:82, а «Харківські Соколи» програли вдома «Дніпру» 82:88, повідомляє Укрінформ.
Команда з Южного виграла 22-й матч в сезоні. Найрезультативніший гравець матчу: Льюїс Салліван («Хімік») – 25.
Команда з Дніпра виграла 27-й матч в сезоні і повернулася на друге місце в турнірній таблиці. Найрезультативніший гравець матчу: Ігор Чумаков («Харківські Соколи») – 25.
Ситуація у верхній частині турнірної таблиці: «Київ-Баскет» - 29 перемог (10 поразок) = 74.4%, «Дніпро» - 27 (12) = 69.2%, «Прометей» - 26 (12) = 68.4%, «Запоріжжя» - 25 (14) = 64.1%, «Тернопіль» - 24 (15) = 61.5%, «Будівельник» - 22 (17) = 56.4%, «Хімік» - 22 (17) = 56.4%.
Як повідомляв Укрінформ, у матчі четвертого кола «Будівельник» (Київ) обіграв «Київ-Баскет» 89:76.