Касільяса доставили в лікарню після нового серцевого нападу

Зараз з іспанцем все добре.

Колишній воротар Реала і Порту Ікер Касільяс переніс ще один серцевий напад, після якого був доставлений у відділення невідкладної допомоги, повідомляє AS, передає Укрінформ. Інцидент стався минулої середи.

39-річний іспанець відчув біль в грудях під час гри в теніс з друзями. Він сам звернувся до лікарів після того як зауважив, що у нього прискорене серцебиття.

Ікера відвезли в лікарню Мадридського університету, де виключили інфаркт. Після цього він був виписаний на наступний день і вже перебуває вдома. Публічних заяв екс-воротар не робив.

1 травня 2019 року Касільясу стало погано під час тренування «Порту», ​​іспанцеві діагностували інфаркт міокарда. З тих пір він більше не виходив на поле і в даний момент завершив кар'єру.

Нагадаємо, Касільяс виступав за «Порту» з 2015 року. До переходу в стан «драконів» чемпіон світу-2010 і чемпіон Європи 2008 і 2012 років всю кар'єру провів в мадридському «Реалі».

Фото: Getty Images