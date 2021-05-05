Букмекери дали прогноз на матчі-відповіді півфіналів Ліги Європи УЄФА

У четвер, 6 травня, відбудуться поєдинки 1/2 фіналу футбольної Ліги Європи "Рома" (Італія) - "Манчестер Юнайтед" (Англія) та "Арсенал" (Англія) - "Вільярреал" (Іспанія).

Букмекери вважають фаворитами цих поєдинків, що розпочнуться о 22.00 за київським часом, британські клуби, передає Укрінформ.

"Рома" зустрінеться з "МЮ" на римському стадіоні "Стадіо Олімпіко". У першій зустрічі, яка пройшла 29 квітня на "Олд Траффорд", англійський клуб розгромив італійців - 6:2.

Експерти букмекерської компанії Parimatch оцінили перемогу "Роми" коефіцієнтом 3,75, нічию - 4,00, успіх "червоних дияволів" - 1,91.

У прямому ефірі матч покаже телеканал "Футбол 1".

Що стосується півфіналу "Арсенал" - "Вільярреал", тут Parimatch на перемогу англійців приймає ставки з коефіцієнтом 1,89, на нічию - 3,65, на перемогу іспанського клубу - 4.30.

Команди зустрінуться в Лондоні на стадіоні "Емірейтс". У першій грі в Іспанії мінімально переміг "Вільярреал" - 2:1.

Матч-відповідь у прямому ефірі покаже телеканал "Футбол 2".

Додамо, що фінальний поєдинок Ліги Європи УЄФА відбудеться 26 травня у польському місті Гданськ.

Фото: Getty Images.