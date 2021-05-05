Український композитор The Maneken написав музику для спільного ролика Parimatch і ФК «Ювентус»

У ролику знялися кращі гравці туринського клубу.

Компанія Parimatch стала партнером одного з найстаріших і найбільш титулованих клубів Європи і всього світу — туринського «Ювентуса». В рамках цього партнерства Parimatch випустили спільний ролик з ключовими гравцями Ювентуса, яких за правом вважають зірками світового футболу.

В умовах пандемії COVID-19 авторам відеоролика з української кіностудії Electric Sheep Film довелося імпровізувати й об'єднувати динамічні рухи спортсменів з магією монтажу.

Але від цього проект став ще більш захопливим і гравці основного складу «Ювентуса» — Кріштіану Роналду, Артур Мело, Данило, Альваро Мората і Войцех Щесний — показали свої навички для офіційного партнера команди і багатомільйонної армії їхніх фанатів.

Не менш яскравим, ніж емоції Роналду і сейви Щесного, виявився музичний супровід відеоролика. І в цьому немає нічого дивного, адже автор музики для проекту — відомий український композитор і звукорежисер групи ONUKA The Maneken.

Євген Філатов, який виступає під псевдонімом The Maneken і є фронтменом однойменної групи, виріс в родині музикантів, з раннього дитинства грав на різних музичних інструментах, а безпосередньо електронною музикою композитор займається вже понад 20 років.

Тому, пояснює Філатов, при написанні музики з таким досвідом за плечима йому не потрібні будь-які орієнтири: «На початку шляху вони необхідні, так. Але з часом сенс зводиться до того, щоб шукати власний шлях».

Серед головних особливостей написання музики до рекламних проектів The Maneken виділяє полінаправленість, вміння працювати з різними музичними напрямками, чути побажання клієнта і вміти знаходити правильний темп і ритм.

Це дозволяє створити максимальну гармонію відеоролика разом з музикою, впевнений Євген. Подробиці та секрети написання музики для футбольного клубу The Maneken розповів сайту НВ, де можна прочитати повний матеріал.