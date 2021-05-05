Двоє футболістів «Динамо» можуть пропустити збір національної команди

Двоє футболістів «Динамо» можуть пропустити збір національної команди

Укрінформ
Хавбеки національної футбольної команди України Володимир Шепелєв та Олександр Андрієвський ризикують пропустити збір національної команди до Євро-2020, що стартує 15 травня у Харкові.

У Андрієвського пошкоджена бічна зв'язка коліна. Через це він не грав минулого туру чемпіонату України проти "Ворскли" у Полтаві, повідомляє Zbirna.com.

Шепелев травмував спину якраз у поєдинку із "Ворсклою".

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Найближчим часом медичний штаб збірної має винести рішення відносно цих футболістів. Не виключено, що у розширеному списку Андрія Шевченка відбудуться зміни.

Фото facebook.com/pg/fcdynamoua.

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