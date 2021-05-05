Двоє футболістів «Динамо» можуть пропустити збір національної команди

Хавбеки національної футбольної команди України Володимир Шепелєв та Олександр Андрієвський ризикують пропустити збір національної команди до Євро-2020, що стартує 15 травня у Харкові.

У Андрієвського пошкоджена бічна зв'язка коліна. Через це він не грав минулого туру чемпіонату України проти "Ворскли" у Полтаві, повідомляє Zbirna.com.

Шепелев травмував спину якраз у поєдинку із "Ворсклою".

Найближчим часом медичний штаб збірної має винести рішення відносно цих футболістів. Не виключено, що у розширеному списку Андрія Шевченка відбудуться зміни.

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