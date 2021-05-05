Теніс: удар українки Костюк претендує на звання найкращого у квітні

18-річна українка Марта Костюк потрапила до номінації Жіночої тенісної асоціації (WTA).

Удар киянки, який вона виконала у матчі другого кола турніру у Стамбулі, претендует на приз "Найкращий удар місяці" у квітні, повідомляє у Twitter пресслужба WTA.

Окрім Костюк, на перемогу претендують Ангелік Кербер (Німеччина), Юлія Путінцева (Казахстан) та Аріна Соболенко (Білорусь).

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У матчі 1/8 фіналу Костюк відмінно зреагувала на укорочений удар росіянки Дар'ї Касаткіної і точно послала м'яч у протилежний бік корту. Зустріч зхакончілася перемогою Марти - 6:3, 7:5.

Нині українка посідає 77-е місце рейтингу WTA.

Фото: Getty Images.