НБА: 7 очок Михайлюка не допомогли «Оклахомі» перемогти «Сакраменто»
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Укрінформ
Команда українця програла 18 з 20 останніх матчів.
Триває регулярний чемпіонат Національної баскетбольної асоціації. Український захисник «Оклахоми-Сіті Тандер» Святослав Михайлюк набрав 7 очок в програному матчі проти «Сакраменто Кінгз» 99:103, передає Укрінформ.
Українець провів на майданчику 18 хвилин. В його активі 7 очок, одне підбирання і дві результативні передачі.
«Оклахома» зазнала 18-ї поразки в 20 останніх матчах. Команда посідає 13-е місце в Західній конференції НБА.
Фото: Getty Images