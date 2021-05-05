НБА: 7 очок Михайлюка не допомогли «Оклахомі» перемогти «Сакраменто»

НБА: 7 очок Михайлюка не допомогли «Оклахомі» перемогти «Сакраменто»

Відео
Укрінформ
Команда українця програла 18 з 20 останніх матчів.

Триває регулярний чемпіонат Національної баскетбольної асоціації. Український захисник «Оклахоми-Сіті Тандер» Святослав Михайлюк набрав 7 очок в програному матчі проти «Сакраменто Кінгз» 99:103, передає Укрінформ.

Українець провів на майданчику 18 хвилин. В його активі 7 очок, одне підбирання і дві результативні передачі.

Читайте також: НБА: «Вашингтон» обіграв «Індіану», Лень набрав 12 очок

«Оклахома» зазнала 18-ї поразки в 20 останніх матчах. Команда посідає 13-е місце в Західній конференції НБА.

Фото: Getty Images

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-