УЄФА розширив заявки збірних на Євро-2020 до 26 гравців
Виконавчий комітет УЄФА затвердив розширення заявок національних збірних на Євро-2020 до 26 гравців, передає Укрінформ.
При цьому в заявку збірних на кожен окремий матч континентальної першості може бути заявлено не більше 23 футболістів.
Зміни в правилах турніру стали результатом пандемії COVID-19 і покликані запобігти втраті гравців на матчі Євро через потенційні карантин і позитивні тести на коронавірус.
Євро-2020 стартує 11 червня. Україна в рамках групи «С» зіграє проти Нідерландів, Австрії та Північної Македонії.
Матчі команди Андрія Шевченка на чемпіонаті пройдуть в Амстердамі (Нідерланди) і Бухаресті (Австрія, Північна Македонія) в присутності глядачів.
Нагадаємо, перед початком турніру Україна проведе товариські матчі з Бахрейном, Північною Ірландією і Кіпром, які пройдуть 23 травня, 3-го і 6 червня відповідно.
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