УЄФА розширив заявки збірних на Євро-2020 до 26 гравців

Максимум для заявки на кожен конкретний матч - 23 футболісти.

Виконавчий комітет УЄФА затвердив розширення заявок національних збірних на Євро-2020 до 26 гравців, передає Укрінформ.

При цьому в заявку збірних на кожен окремий матч континентальної першості може бути заявлено не більше 23 футболістів.

Зміни в правилах турніру стали результатом пандемії COVID-19 і покликані запобігти втраті гравців на матчі Євро через потенційні карантин і позитивні тести на коронавірус.

Євро-2020 стартує 11 червня. Україна в рамках групи «С» зіграє проти Нідерландів, Австрії та Північної Македонії.

Матчі команди Андрія Шевченка на чемпіонаті пройдуть в Амстердамі (Нідерланди) і Бухаресті (Австрія, Північна Македонія) в присутності глядачів.

Нагадаємо, перед початком турніру Україна проведе товариські матчі з Бахрейном, Північною Ірландією і Кіпром, які пройдуть 23 травня, 3-го і 6 червня відповідно.

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