Роман Санжар знову очолив «Олімпік»

Його задача – зберегти прописку в УПЛ.

Клуб УПЛ «Олімпік» (Донецьк) оголосив про підписання дворічного контракту з головним тренером Романом Санжаром.

Фахівець прийняв команду за два тури до кінця сезону в УПЛ після вчорашнього звільнення Юрія Калитвинцева. У тренерському штабі Санжара роботу продовжить володар Кубка чемпіонів-2009 Яя Туре на посаді асистента головного тренера.

Санжар раніше очолював «Олімпік» в 2013-18 роках і вивів команду в УПЛ за підсумками першого сезону роботи тренером. У 2019 році він працював головним тренером «Карпат».

Як повідомляв Укрінформ, «Олімпік» посідає передостаннє місце в турнірній таблиці УПЛ і до кінця сезону проведе матчі проти «Руху» і ПФК «Львів».

Фото: olimpik.com.ua