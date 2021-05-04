НБА: «Вашингтон» обіграв «Індіану», Лень набрав 12 очок

Команда українця продовжує боротьбу за місце в плей-офф.

Триває регулярний чемпіонат Національної баскетбольної асоціації. Український центровий «Вашингтон Візардс» Олексій Лень набрав 12 очок в переможному матчі проти «Індіани Пейсерс» 154:141, передає Укрінформ.

Лень вийшов у старті і провів на майданчику 17 хвилин. В його активі 12 очок, 2 підбирання і одне перехоплення.

«Вашингтон» посідає десяте місце в таблиці Східної конференції НБА, яке дає право поборотися за путівку в плей-офф.