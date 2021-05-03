Шевченко: хотів би тренувати в Італії, після Євро розгляну варіанти

Раніше фахівець заявив, що мріє очолити «Мілан».

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко розповів для Сalciomercato.com, що хотів би почати тренерську роботу на клубному рівні в чемпіонаті Італії, повідомляє Укрінформ.

«Я хотів би тренувати в Італії. Коли моя робота з Україною закінчиться, я хочу тренувати на клубному рівні. Зараз я зосереджений на збірній, скоро почнеться підготовка до чемпіонату Європи. Але після цього я розгляну інші варіанти», - сказав Шевченко.

Раніше наставник збірної України заявив, що мріє очолити «Мілан».

Шевченко очолює українську збірну з 2016 року. Під його керівництвом головна команда країни кваліфікувалася на Євро-2020, де виступить прийдешнім влітку.

Нагадаємо, у відбірковій групі на чемпіонат світу 2022 року Україна набрала три очки в стартових трьох турах. Контракт фахівця зі збірною розрахований до 31 грудня 2022 року.

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