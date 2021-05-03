Шевченко: хотів би тренувати в Італії, після Євро розгляну варіанти
Головний тренер збірної України Андрій Шевченко розповів для Сalciomercato.com, що хотів би почати тренерську роботу на клубному рівні в чемпіонаті Італії, повідомляє Укрінформ.
«Я хотів би тренувати в Італії. Коли моя робота з Україною закінчиться, я хочу тренувати на клубному рівні. Зараз я зосереджений на збірній, скоро почнеться підготовка до чемпіонату Європи. Але після цього я розгляну інші варіанти», - сказав Шевченко.
Раніше наставник збірної України заявив, що мріє очолити «Мілан».
Шевченко очолює українську збірну з 2016 року. Під його керівництвом головна команда країни кваліфікувалася на Євро-2020, де виступить прийдешнім влітку.
Нагадаємо, у відбірковій групі на чемпіонат світу 2022 року Україна набрала три очки в стартових трьох турах. Контракт фахівця зі збірною розрахований до 31 грудня 2022 року.
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