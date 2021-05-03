Букмекери дали прогноз на матчі-відповіді півфіналів Ліги чемпіонів

5-6 травня відбудуться футбольні матчі-відповіді півфінальної стадії Ліги чемпіонів "Манчестер Сіті" (Англія) - "ПСЖ" (Франція) та "Челсі" (Англія) - "Реал" (Іспанія).

Букмекери вважають фаворитами поєдинків, які розпочнуться о 22.00 за київським часом, англійські клуби, передає Укрінформ.

Експерти компанії Parimatch оцінили перемогу "Манчестер Сіті" коефіцієнтом 1,74, нічию - 4,20, успіх "ПСЖ" - 4,50.

Зустріч пройде на арені "Етіхад Стедіум" у Манчестері 4 травня. Перша гра у Франції закінчилася перемогою "городян" - 2:1. Матч транслюватиме телеканал "Футбол 1".

5 травня на стадіоні "Стемфорд Брідж" у Лондоні "Челсі" та "Реал" зустрінуться після нічиєї 1:1 в Іспанії. Гру покаже "Футбол 2".

Контора Parimatch прймає ставки на перемогу "Челсі" з коеффіціеном 2,25, на нічию - 3,35, на перемогу іспанців - 3,40.

Фото: Getty Images.