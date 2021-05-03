Перша ліга: «Агробізнес» переміг «Полісся» у перенесеному матчі

Футболісти «Агробізнеса» з Волочиська Хмельницької області обіграли у понеділок житомирське «Полісся» (3:2) у перенесеному поєдинку 1-го туру чемпіонату України серед команд Першої ліги.

М'ячі на стадіоні «Юність» у Волочиську забили: Сергій Семенюк (12-та хвилина), Юрій Романюк (45+1) та Богдан Семенець (50) - у господарів; Максим Гавриленко (67) і Андрій Власюк (78) - у гостей, передає Укрінформ. Становище лідерів Першої ліги: «Верес» - 52 очки (після 22-х ігор), «Чорноморець» - 51 (24), «Металіст 1925» - 46 (24), «Агробізнес» - 45 (24), «Миколаїв» - 39 (23), «Волинь» - 37 (22). Читайте також: Перша ліга: «Миколаїв» здолав «Прикарпаття» у 24 турі 25-й тур чемпіонату України у Першій лізі пройде 7-8 травня. Фото: ua-football.com.