Сергій Лавриненко - найкращий тренер 24-го туру Прем'єр-ліги України

Всеукраїнське об'єднання тренерів з футболу проаналізувало підсумки 24-го туру української Прем'єр-ліги.

Найкращим наставником став головний тренер "Інгульця" Сергій Лавриненко, повідомляє офіційний сайт об'єднання.

"Підопічні Лаврененка завдали розгромної поразки донецькому "Олімпіку" (3:0), здобувши переконливу перемогу над безпосереднім конкурентом. Ціною матчу були дві сходинки турнірної таблиці: «Інгулець» нині посідає 11-місце з п'ятиочковим відривом від зони вильоту", - зазначається у повідомленні.

Фото: footballua.tv.