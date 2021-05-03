Сергій Лавриненко - найкращий тренер 24-го туру Прем'єр-ліги України
Укрінформ
Всеукраїнське об'єднання тренерів з футболу проаналізувало підсумки 24-го туру української Прем'єр-ліги.
Найкращим наставником став головний тренер "Інгульця" Сергій Лавриненко, повідомляє офіційний сайт об'єднання.
"Підопічні Лаврененка завдали розгромної поразки донецькому "Олімпіку" (3:0), здобувши переконливу перемогу над безпосереднім конкурентом. Ціною матчу були дві сходинки турнірної таблиці: «Інгулець» нині посідає 11-місце з п'ятиочковим відривом від зони вильоту", - зазначається у повідомленні.
Фото: footballua.tv.