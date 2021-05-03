Хавбек «Динамо» Буяльський став найкращим футболістом 24 туру УПЛ
Укрінформ
Українська футбольна Прем’єр-ліга визначила найяскравішого футболіста з усіх, які взяли участь у матчах 24-го туру чемпіонату країни.
Перемогу здобув півзахисник київского "Динамо" Віталій Буяльський, якому віддали голоси всі респонденти, передає Укрінформ.
У матчі з полтавською "Ворсклою" Віталій відзначився хет-триком.
До складу експертної ради УПЛ увійшли Сергій Нагорняк, Геннадій Орбу, Йожеф Сабо, Степан Юрчишин, Анатолій Чанцев, Олег Венглинський та інші футбольні фахівці.
Фото: FC Dynamo Kyiv