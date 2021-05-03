Хавбек «Динамо» Буяльський став найкращим футболістом 24 туру УПЛ

Хавбек «Динамо» Буяльський став найкращим футболістом 24 туру УПЛ

Укрінформ
Українська футбольна Прем’єр-ліга визначила найяскравішого футболіста з усіх, які взяли участь у матчах 24-го туру чемпіонату країни.

Перемогу здобув півзахисник київского "Динамо" Віталій Буяльський, якому віддали голоси всі респонденти, передає Укрінформ.

У матчі з полтавською "Ворсклою" Віталій відзначився хет-триком.

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До складу експертної ради УПЛ увійшли Сергій Нагорняк, Геннадій Орбу, Йожеф Сабо, Степан Юрчишин, Анатолій Чанцев, Олег Венглинський та інші футбольні фахівці.

Фото: FC Dynamo Kyiv

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