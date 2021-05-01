Ла Ліга: «Реал» виграв в «Осасуни»

«Матрасники» випереджають «вершкових» на два пункти.

Мадридський «Реал» на своєму полі переміг «Осасуну» 2:0 в 34-му турі іспанської Прімери, повідомляє Укрінформ.

В другому таймі рахунок відкрив захисник «бланкос» Мілітан на 76-й хвилині. Через 4 хвилини Каземіро встановив фінальний результат - 2:0.

Після перемоги над «Осасуною» «Реал Мадрид» наблизився до «Атлетико» на відстань двох пунктів.

Нагадаємо, «Атлетико» очолює Прімеру - 76 очок після 34-х зіграних матчів.

Фото: mundodeportivo.com