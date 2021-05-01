Клімас: переговори між Ф'юрі і Джошуа скасовані, Ентоні проведе захист титулу проти Усика

Українець близький до чемпіонського поєдинку.

Егіс Клімас, менеджер супертяжа Олександра Усика, повідомив, що українець близький до поєдинку проти Ентоні Джошуа, передає Укрінформ. Британець не зміг домовитися про об'єднувальний поєдинок проти Тайсона Ф'юрі і буде змушений провести захист титулу WBO проти Усика.

«За інформацією WBN, переговори між Тайсоном Ф'юрі і Ентоні Джошуа скасовані. В такому випадку Джошуа проведе обов'язковий захист титулу WBO проти Усика. Ми всі з нетерпінням чекаємо», - написав Клімас в Instagram.

Раніше промоутер Ф'юрі Боб Арум заявив, що бій його підопічного з Джошуа не відбудеться влітку. У свою чергу представник Ентоні Едді Хирн повідомив, що угода по об'єднавчого двобою вже узгоджена.

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Нагадаємо, якщо поєдинок Ф'юрі з Джошуа все ж відбудеться, то Усик, ймовірно, проведе бій з Джо Джойсом.

Фото: Boxing Scene