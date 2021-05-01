Сульшер: Я радий, що всі клуби відмовилися від футбольної Суперліги
Норвезький наставник британської команди зазначив, що не підтримує ідею Суперліги, повідомляє The Guardian.
«Важливо, щоб думку фанатів почули. Нам потрібно краще взаємодіяти з ними. Моя робота - концентруватися на футбольнрму боці питання, аби створити відмінну команду. Глейзери (власники "МЮ". - Ред.) мене підтримують. Я отримую підтримку і з боку клубу, і з боку власників. Упевнений, що мені допоможуть зробити новий крок уперед. Але я дуже радий тому, що всі клуби відмовилися від Суперліги. Коли протести починаються, важливо, щоб вони зберігали мирний характер", - сказав Сульшер.
Додамо, що "Манчестер Юнайтед" йде на другому місці у чемпіонаті Англії, на 10 очок відстаючи від "Манчестер Сіті".
Фото: theguardian.com.