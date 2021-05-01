Сульшер: Я радий, що всі клуби відмовилися від футбольної Суперліги

Сульшер: Я радий, що всі клуби відмовилися від футбольної Суперліги

Укрінформ
Головний тренер англійського футбольного клубу "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер висловився з приводу так званої європейської Суперліги та ставлення  фанатів до неї.

Норвезький наставник британської команди зазначив, що не підтримує ідею Суперліги, повідомляє The Guardian.

«Важливо, щоб думку фанатів почули. Нам потрібно краще взаємодіяти з ними. Моя робота - концентруватися на футбольнрму боці питання, аби створити відмінну команду. Глейзери (власники "МЮ". - Ред.) мене підтримують. Я отримую підтримку і з боку клубу, і з боку власників. Упевнений, що мені допоможуть зробити новий крок уперед. Але я дуже радий тому, що всі клуби відмовилися від Суперліги. Коли протести починаються, важливо, щоб вони зберігали мирний характер", - сказав Сульшер.

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Додамо, що "Манчестер Юнайтед" йде на другому місці у чемпіонаті Англії, на 10 очок відстаючи від "Манчестер Сіті".

Фото: theguardian.com.

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