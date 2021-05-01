Де дивитися матчі 24 туру футбольної Прем'єр-ліги України
Зустріч із Чернігова, яка розпочнеться о 14.00, транслюватиме телеканал «Футбол 2», передає Укрінформ.
Сьогодні також зіграють донецький «Шахтар» і «Дніпро-1» (17.00; «Футбол 2»), полтавська «Ворскла» і київське «Динамо» (19.30; «Футбол 2»).
У неділю, 2 травня, пройдуть такі матчі:
«Рух» (Львів) - «Олександрія» (14.00; «Футбол 1»)
«Зоря» (Луганськ) - "Минай» (17.00; «Уніан-ТБ»)
«Маріуполь» - «Львів» (17.00; «Футбол 1»)
«Олімпік» (Донецьк) - «Інгулець» (19.30; «Футбол 1»).
Турнірне становище: «Динамо» - 58 очок (після 23-х ігор), «Шахтар» - 45 (23), «Зоря» - 41 (23), «Колос» - 37 (23), «Ворскла» - 37 (23), «Десна» - 36 (23), «Олександрія» - 29 (23), «Дніпро-1» - 29 (23), «Львів» - 25 (23), «Маріуполь» - 22 (23), «Олімпік» - 21 (23), «Рух» - 21 (23), «Інгулець» - 20 (23), «Минай» - 18 (23).
25-й тур УПЛ запланували на 5-6 травня.