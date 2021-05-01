Де дивитися матчі 24 туру футбольної Прем'єр-ліги України

Поєдинком між чернігівською «Десною» та ковалівським «Колосом» розпочнеться у суботу, 1 травня, 24-й тур чемпіонату України з футболу серед клубів Прем'єр-ліги.

Зустріч із Чернігова, яка розпочнеться о 14.00, транслюватиме телеканал «Футбол 2», передає Укрінформ. Сьогодні також зіграють донецький «Шахтар» і «Дніпро-1» (17.00; «Футбол 2»), полтавська «Ворскла» і київське «Динамо» (19.30; «Футбол 2»). У неділю, 2 травня, пройдуть такі матчі: «Рух» (Львів) - «Олександрія» (14.00; «Футбол 1») «Зоря» (Луганськ) - "Минай» (17.00; «Уніан-ТБ») «Маріуполь» - «Львів» (17.00; «Футбол 1») «Олімпік» (Донецьк) - «Інгулець» (19.30; «Футбол 1»). Читайте також: Визначилися суперниці футболісток України у відборі чемпіонату світу Турнірне становище: «Динамо» - 58 очок (після 23-х ігор), «Шахтар» - 45 (23), «Зоря» - 41 (23), «Колос» - 37 (23), «Ворскла» - 37 (23), «Десна» - 36 (23), «Олександрія» - 29 (23), «Дніпро-1» - 29 (23), «Львів» - 25 (23), «Маріуполь» - 22 (23), «Олімпік» - 21 (23), «Рух» - 21 (23), «Інгулець» - 20 (23), «Минай» - 18 (23). 25-й тур УПЛ запланували на 5-6 травня.