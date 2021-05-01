Олександр Бабич може влітку очолити «Олександрію»

Нинішній головний тренер команди Володимир Шаран на межі звільнення.

Головним претендентом на посаду головного тренера «Олександрії» є відомий український фахівець Олександр Бабич. За інформацією Sport Arena, він може очолити команду після закінчення нинішнього сезону.

Нинішній наставник «Олександрії» Володимир Шаран очолює команду з літа 2013 року, також він тренував команду в 2010-11 роках. Сумарно на чолі «Олександрії» він провів 342 матчі у всіх турнірах. Під його керівництвом клуб завоював бронзові медалі чемпіонату України, а також двічі виходив в єврокубки.

Останнім місцем роботи 42-річного Бабича був «Маріуполь», який він тричі виводив в кваліфікацію Ліги Європи. Раніше фахівець очолював «Дніпро-1».

Як повідомляв Укрінформ, «Олександрія» йде на сьомому місці в УПЛ, а в Кубку країни команда завершила свої виступи в півфіналі.