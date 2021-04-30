Харківський «Метал» розгромив «Яруд» в матчі Другої ліги

Харківський «Метал» розгромив «Яруд» в матчі Другої ліги

Фото
Укрінформ
«Метал» виграв 16 з 18 матчів сезону.

В матчі футбольної Другої ліги (група В) харківський «Метал» обіграв «Яруд» (Маріуполь) 5:0, передає Укрінформ.

Це 16-а перемога «Металу» в сезоні.

Харківський «Метал» переміг«Яруд» з Маріуполя / Фото: В'ячеслав Мадієвський, Укрінформ

У складі харківської команди відзначились: Демченко-2, Жо, Підлепенець, Сікорський.

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Турнірне становище лідерів Другої ліги. Група А: 1.«Ужгород» - 41 (18), 2.«Поділля» - 38 (17). Група В: 1.«Метал» - 50 (18), 2.ГФК «Металург» - 40 (18).

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