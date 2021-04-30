Менеджер Джойса назвав головну умову для бою британця з Усиком

Менеджер непереможеного британського боксера суперважкої ваги Джо Джойса сподівається, що бій між його підопічним та українцем Олександром Усиком відбудеться.

Сем Джонс переконаний, що британці Тайсон Ф'юрі та Ентоні Джошуа домовляться про поєдинок за звання абсолютного чемпіона світу, завдяки чому продовжаться переговори про бій Джойс - Усик, повідомляє Klitschko-brothers.com.

"Упевнений, що бій Ф'юрі - Джошуа відбудеться, хоча це й не моя справа. Я займаюся справами Джо Джойса. Це дуже великий бій, аби його не проводити. Я вважаю, що цей поєдинок потрібен не лише боксу, але й усьому світу. Бій Ф'юрі проти Джошуа - це мегаподія. Давайте сподіватися, що воно відбудеться і прокладе шлях для бою Джойс - Усик. Я не думаю, що анонс бою Джойс - Усик відбудеться перед тим, як анонсують поєдинок Ф'юрі - Джошуа", - заявив менеджер.

Додамо, що на профі-рингу Усик має 18 перемог (13 - нокаутом), Джойс виграв 12 поєдинків 11 - нокаутом).

Як повідомлялося, переговори щодо бою Усик - Джойс нині поставили на паузу.

Фото: klitschko-brothers.com.