Менеджер Джойса назвав головну умову для бою британця з Усиком
Сем Джонс переконаний, що британці Тайсон Ф'юрі та Ентоні Джошуа домовляться про поєдинок за звання абсолютного чемпіона світу, завдяки чому продовжаться переговори про бій Джойс - Усик, повідомляє Klitschko-brothers.com.
"Упевнений, що бій Ф'юрі - Джошуа відбудеться, хоча це й не моя справа. Я займаюся справами Джо Джойса. Це дуже великий бій, аби його не проводити. Я вважаю, що цей поєдинок потрібен не лише боксу, але й усьому світу. Бій Ф'юрі проти Джошуа - це мегаподія. Давайте сподіватися, що воно відбудеться і прокладе шлях для бою Джойс - Усик. Я не думаю, що анонс бою Джойс - Усик відбудеться перед тим, як анонсують поєдинок Ф'юрі - Джошуа", - заявив менеджер.
Додамо, що на профі-рингу Усик має 18 перемог (13 - нокаутом), Джойс виграв 12 поєдинків 11 - нокаутом).
Як повідомлялося, переговори щодо бою Усик - Джойс нині поставили на паузу.
Фото: klitschko-brothers.com.