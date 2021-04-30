Гравці збірної України з хокею вимагають публічних вибачень від президента ФХУ
Гравці збірної України з хокею, тренери та співробітники клубів Української хокейної ліги (УХЛ) направили лист президенту Федерації хокею України Георгію Зубку. Основними вимогами є публічні вибачення від Зубка, реорганізація ФХУ та проведення чесних виборів, до яких допустять всіх кандидатів, передає Укрінформ.
Гравці заявили, що в разі невиконання цих вимог з боку федерації, вони можуть відмовитися від участі в будь-яких заходах під егідою ФХУ. Лист підписали 60 осіб, серед них колишній тренер збірної України Сергій Вітер, Олександр Побєдоносцев, Сергій Варламов, Сергій Харченко, Євген Бруль та інші.
Як повідомляв Укрінформ, між ФХУ і УХЛ виник конфлікт. У ФХУ заявили, що УХЛ більше не є співорганізатором проведення чемпіонату України з хокею. Після проведення аудиту було виявлено чимало порушень в діяльності УХЛ, що і призвело до розірвання контракту. УХЛ у відповідь на це подала на федерацію в суд.