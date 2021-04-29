Ліга Європи: «Вільярреал» обіграв «Арсенал», «МЮ» розгромив «Рому»
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Укрінформ
«МЮ» здобув вольову перемогу, поступаючись 1:2.
Відбулися перші півфінальні матчі Ліги Європи. Іспанський «Вільярреал» обіграв на своєму полі англійський «Арсенал» (Лондон) 2:1, а «Манчестер Юнайтед» переміг італійську «Рому» (Рим) 6:2, передає Укрінформ.
«Вільярреал» в матчі з двома вилученнями обіграв «Арсенал» 2:1. Голи забивали: Трігерос, Альбіоль – «Вільярреал»; Пепе – «Арсенал».
«МЮ» здобув вольову перемогу над «Ромою» 6:2. Голи забивали: Фернандеш-2, Кавані-2, Погба, Грінвуд – «МЮ»; Пеллегріні, Джеко – «Рома».
Матчі-відповіді 1/2-ї фіналу зіграють 6 травня. Фінал Ліги Європи зіграють 26 травня у польському Гданську.
Фото: Getty Images