ЧЄ з бадмінтону: Войцех і Боснюк завершують виступи на стадії 1/8 фіналу

Українські пари теж поступилися у своїх матчах і не змогли пробитися в 1/4 фіналу.

Сьогодні, 29-го червня в Києві відбувся третій змагальний день чемпіонату Європи з бадмінтону, повідомляє спеціальний кореспондент Укрінформ. За підсумками третього дня українська команда завершила виступи на турнірі.

Наталя Войцех у напруженій боротьбі поступилася суперниці з Данії Лайні К‘єрсфельд (21:12, 16:21, 21:11) і закінчила виступ на турнірі на стадії 1/8. 20-ти річний Данило Боснюк без особливих шансів програв французу Томасу Рокселю (21:12, 21:11) і слідом за Натальєю полишив турнір на стадії 1/8.

«Я намагався зіграти в свій бадмінтон. Варто старатися показувати те, що ти навчився: свої напрацювання, навички, фішки. Хоч вболівальників і не було, але підтримка тих, хто був на трибуна іноді заважала. Варто тренуватися і готуватися далі», - поділився думками стосовно гри Данило Боснюк.

Українські пари також не змогли здобути позитивні результати у матчах проти данських бадмінтоністів. Чоловіча пара Бекетов - Махновський поступилися Астрапу – Расмуссену (21:4, 21:9). Жіноча пара Столярова - Бугрова програла Бож – Польсен (21:16, 21:15).

Найвищим досягненням для наших бадмінтоністів став вихід до 1/8 домашнього чемпіонату Європи з бадмінтону.

Нагадаємо, в Києві проходить чемпіонат Європи з бадмінтону. Цей турнір є останньою можливістю для бадмінтоністів завоювати ліцензії для виступу на Олімпійських іграх в Токіо.