Ла Ліга: «Барселона» сенсаційно програла «Гранаді»

Ла Ліга: «Барселона» сенсаційно програла «Гранаді»

Відео
Укрінформ
Каталонці залишились на третьому місці.

В матчі 33-го туру чемпіонату Іспанії (Ла Ліга) «Барселона» програла на своєму полі «Гранаді» 1:2, повідомляє Укрінформ.

На 23-й хвилині Мессі вивів господарів вперед. В середині другого тайму «Гранада» відігралась – відзначився Мачіс. Відразу після цього арбітр вилучив головного тренера каталонців Рональда Кумана.

Читайте також: Ла Ліга: «Барселона» виграла у «Вільярреала»

На 79-й хвилині Моліна забив другий м’яч гостей. 1:2 – сенсаційна поразка «Барселони».

Топ-4 Ла Ліги: 1.«Атлетіко» - 73 (33), 2.«Реал» - 71 (33), 3.«Барселона» - 71 (33), 4.«Севілья» - 70 (33).

Фото: AS

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-