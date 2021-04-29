Ла Ліга: «Барселона» сенсаційно програла «Гранаді»
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Укрінформ
Каталонці залишились на третьому місці.
В матчі 33-го туру чемпіонату Іспанії (Ла Ліга) «Барселона» програла на своєму полі «Гранаді» 1:2, повідомляє Укрінформ.
На 23-й хвилині Мессі вивів господарів вперед. В середині другого тайму «Гранада» відігралась – відзначився Мачіс. Відразу після цього арбітр вилучив головного тренера каталонців Рональда Кумана.
На 79-й хвилині Моліна забив другий м’яч гостей. 1:2 – сенсаційна поразка «Барселони».
Топ-4 Ла Ліги: 1.«Атлетіко» - 73 (33), 2.«Реал» - 71 (33), 3.«Барселона» - 71 (33), 4.«Севілья» - 70 (33).
Фото: AS