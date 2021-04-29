Суд у справі Ястремської відбудеться в другій половині травня – ФТУ

Потрібно довести, що заборонена речовина потрапила в організм тенісистки випадково.

Суд у справі української тенісистки Даяни Ястремської відбудеться в другій половині травня, заявив віце-президент Федерації тенісу України Євген Зукін. Він прокоментував Sport.ua другу відмову на запит Ястремської про скасування тимчасового відсторонення від спорту.

«У спортивному плані, грубо кажучи, Ястремську відсторонили від змагань до суду. Вона оскаржила один раз - їй відмовили, вона оскаржила другий - їй теж відмовили. Даяна продовжує бути відстороненою до того моменту, поки не відбудеться суд. А він повинен бути в другій половині травня», - заявив Зукін.

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«Стовідсоткової впевненості в успіху немає. Це залежить від доступності всіх людей, від їх стану здоров'я. Щоб не було нових клопотань або чогось подібного. А вже після рішення, яке прийме ITF, в разі негативного результату його можна буде оскаржити в Спортивному арбітражному суді в Лозанні.

Якщо буде виправдувальний вирок, то компенсації, швидше за все, не буде. Заборонена речовина все ж було знайдено, це не помилка. Сторона Ястремський і не сперечається з тим, що воно там було присутнє. Яким чином ця речовина потрапила в організм спортсменки - це і є суть розслідування.

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Якщо вдасться довести, що воно потрапило в організм без бажання спортсменки, то може бути і відсутність покарання. Саме це і потрібно довести», - пояснив Зукін.

Як повідомляв Укрінформ, Ястремська на даний момент відсторонена від матчів після позитивного результату на допінг і не виступає з 7 січня 2021 року. Незалежний суд ITF раніше вже відхиляв клопотання українки на зняття відсторонення, апеляцію Даяни до Спортивного арбітражного суду також відхилили.