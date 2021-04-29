Перша ліга: «Металіст 1925» у меншості переміг «Гірник-Спорт»
М'ячі на ОСК «Металіст» у Харкові забили: Юрій Батюшин (9-та хвилина, з пенальті), Віталій Пономар (51), Максим Жичиков (54) - у господарів; Сергій Романов (14) та Владислав Краєв (23) - у складі гостей, передає Укрінформ.
На 25-й хвилині у харків'ян вилучений з поля Максим Цвіренко.
Житомирське «Полісся» перемогло вдома луцьку «Волинь» -1:0.
Гол: Станіслав Коваль (7).
Вилучення: Денис Галенков («Полісся», 64).
У четвер також пройде поєдинок «Агробізнес» (Волочиськ) - «Верес» (Рівне).
На п'ятницю, 30 травня, заплановані такі матчі туру:
«Нива» (Тернопіль) - «Чорноморець» (Одеса)
«Кристал» (Херсон) - «Оболонь» (Київ)
«ВПК-Агро» (Шевченківка) - «Кремінь» (Кременчук)
«Миколаїв» - «Прикарпаття» (Івано-Франківськ)
«Альянс» (Липова Долина) - «Авангард» (Краматорськ).
Становище лідерів Першої ліги: «Верес» - 51 очко (після 21-ї гри), «Чорноморець» - 48 (23), «Металіст 1925» - 46 (24), «Агробізнес» - 41 (22), «Волинь» - 37 (22), «Миколаїв» - 36 (22).
25-й тур чемпіонату України у Першій лізі пройде 7-8 травня.
Фото: footballua.tv.