Перша ліга: «Металіст 1925» у меншості переміг «Гірник-Спорт»

Футболісти хврківського «Металіста 1925» з рахунком 3:2 здолали у четвер «Гірник-Спорт» (Горішні Плавні) у 24-у турі чемпіонату України серед клубів Першої ліги.

М'ячі на ОСК «Металіст» у Харкові забили: Юрій Батюшин (9-та хвилина, з пенальті), Віталій Пономар (51), Максим Жичиков (54) - у господарів; Сергій Романов (14) та Владислав Краєв (23) - у складі гостей, передає Укрінформ.

На 25-й хвилині у харків'ян вилучений з поля Максим Цвіренко.

Житомирське «Полісся» перемогло вдома луцьку «Волинь» -1:0.

Гол: Станіслав Коваль (7).

Вилучення: Денис Галенков («Полісся», 64).

У четвер також пройде поєдинок «Агробізнес» (Волочиськ) - «Верес» (Рівне).

На п'ятницю, 30 травня, заплановані такі матчі туру:

«Нива» (Тернопіль) - «Чорноморець» (Одеса)

«Кристал» (Херсон) - «Оболонь» (Київ)

«ВПК-Агро» (Шевченківка) - «Кремінь» (Кременчук)

«Миколаїв» - «Прикарпаття» (Івано-Франківськ)

«Альянс» (Липова Долина) - «Авангард» (Краматорськ).

Становище лідерів Першої ліги: «Верес» - 51 очко (після 21-ї гри), «Чорноморець» - 48 (23), «Металіст 1925» - 46 (24), «Агробізнес» - 41 (22), «Волинь» - 37 (22), «Миколаїв» - 36 (22).

25-й тур чемпіонату України у Першій лізі пройде 7-8 травня.

Фото: footballua.tv.