Перша ліга: «Полісся» у Житомирі обіграло «Волинь»
М'яч на 7-й хвилині забив Станіслав Коваль, передає Укрінформ.
На 64-й хвилині у складі господарів поля червону картку отримав Денис Галенков.
У четвер також пройдуть поєдинки «Металіст 1925» (Харків) - «Гірник-Спорт» (Горішні Плавні) та «Агробізнес» (Волочиськ) - «Верес» (Рівне).
На п'ятницю, 30 травня, заплановані такі матчі:
«Нива» (Тернопіль) - «Чорноморець» (Одеса)
«Кристал» (Херсон) - «Оболонь» (Київ)
«ВПК-Агро» (Шевченківка) - «Кремінь» (Кременчук)
«Миколаїв» - «Прикарпаття» (Івано-Франківськ)
«Альянс» (Липова Долина) - «Авангард» (Краматорськ).
Становище лідерів Першої ліги: «Верес» - 51 очко (після 21-ї гри), «Чорноморець» - 48 (23), «Металіст 1925» - 43 (23), «Агробізнес» - 41 (22), «Волинь» - 37 (22), «Миколаїв» - 36 (22).
25-й тур чемпіонату України у Першій лізі пройде 7-8 травня.
Фото: zhzh.info.