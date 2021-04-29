Футбол: американський тренер «Зальцбурга» Марш очолить «Лейпциг»

47-річний американський головний тренер австрійського клубу "Зальцбурга" Джессі Марш після закінчення нинішнього сезону працюватиме з німецькою командою "Лейпциг".

Про це повідомляє пресслужба "Лейпцига", передає Укрінформ.

Нинішній наставник "биків" Юліан Нагельсманн улітку піде тренувати мюнхенську "Баварію".

Марш працює із "Зальцбургом" з 2019 року. У сезоні-2018/2019 американець був асистентом головного тренера "Лейпцига".

Австрійський клуб очолить 33-річний німець Маттіас Яйссле. Раніше він працював в іншій австрійській команді - "Ліферінгу".

Фото: dierotenbullen.com.