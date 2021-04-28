Голкіпер київського «Динамо» Нещерет успішно переніс операцію на плечі

Футбольного голкіпера київського "Динамо" Руслана Нещерета успішно прооперовали у Мюнхені. Воротар вже повернувся до Києва.

Руслану знадобилося хірургічне втручання у зв'язку з травмою плеча, повідомляє пресслужба ФК "Динамо".

Як розповів головний лікар київського "Динамо" Андрій Шморгун, Нещерет вже почав проходити ранню післяопераційну реабілітацію на клубній базі. До загальної групи голкіпер зможе повернутися приблизно за три місяці, тобто до початку нового сезону.

Нинішнього ж сезону 19-річний воротар провів за першу команду "Динамо" три матчі у Прем'єр-лізі, а також виїзний поєдинок Ліги чемпіонів із "Барселоною".

Фото: fcdynamo.kiev.ua.