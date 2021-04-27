Ястремській вдруге відмовили в знятті тимчасової дискваліфікації
Укрінформ
Даяна не зможе грати до винесення вердикту у своїй справі.
Даяні Ястремській вдруге відмовили в знятті її тимчасового відсторонення від змагань, повідомляється в міжнародній федерації тенісу, передає Укрінформ.
Відповідне рішення було прийнято незалежним судом, який займається розглядом її справи.
Даяна не брала участі в професійних матчах з листопада минулого року. У січні її відсторонили від змагань через провалений допінг-тест.
Уже в лютому апеляцію Ястремської відхилив Спортивний арбітражний суд, а сама тенісистка була впевнена, що доведе свою невинність.
Нагадаємо, таким чином, українка не зможе грати до винесення вердикту у своїй справі. Після останнього оновлення світового рейтингу Даяна займає 31-е місце.
Фото: ВТУ