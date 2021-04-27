Ястремській вдруге відмовили в знятті тимчасової дискваліфікації

Даяна не зможе грати до винесення вердикту у своїй справі.

Даяні Ястремській вдруге відмовили в знятті її тимчасового відсторонення від змагань, повідомляється в міжнародній федерації тенісу, передає Укрінформ.

Відповідне рішення було прийнято незалежним судом, який займається розглядом її справи.

Даяна не брала участі в професійних матчах з листопада минулого року. У січні її відсторонили від змагань через провалений допінг-тест.

Уже в лютому апеляцію Ястремської відхилив Спортивний арбітражний суд, а сама тенісистка була впевнена, що доведе свою невинність.

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Нагадаємо, таким чином, українка не зможе грати до винесення вердикту у своїй справі. Після останнього оновлення світового рейтингу Даяна займає 31-е місце.

Фото: ВТУ