ФХУ розірвала з УХЛ договір на проведення чемпіонату.

Українська хокейна ліга (УХЛ) подала в суд на Федерацію хокею України (ФХУ) щодо визнання чинним попереднього договору між сторонами, повідомляє сайт ФХУ.

У своєму позові Українська хокейна ліга наполягає на тому, що контракт між УХЛ і ФХУ розрахований до 30 квітня 2022 року. Федерація відповіла, що має право розірвати договір в односторонньому порядку через невиконання контрагентом його умов.

У ФХУ заявили, що після проведення аудиту було виявлено чимало порушень в діяльності УХЛ, що і призвело до розірвання контракту.

Напередодні в ФХУ заявили, що УХЛ більше не є співорганізатором чемпіонату України з хокею і не може приймати заявки від клубів на новий сезон.

Раніше Федерація вимагала від УХЛ зменшити ліміт на легіонерів, а також рекомендувала встановити в календарі чемпіонату чіткі міжнародні паузи в інтересах національної збірної України.

Як повідомляв Укрінформ, минулого тижня завершився хокейний чемпіонат України-2020/21. Новим чемпіоном країни став «Донбас», який обіграв у фінальній серії «Сокіл» (4:0).